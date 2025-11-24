Haberler Ekonomi Son dakika: Emlak vergisinde yeni dönem: Tavan uygulaması geliyor Son dakika: Emlak vergisinde yeni dönem: Tavan uygulaması geliyor Son dakika haberleri...TBMM Genel Kurulu, emlak vergisinde tavan sınırı belirleyecek kanun teklifini görüşecek. Teklif ile bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. SABAH









TBMM bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.

Emlak vergisinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm bu teklif içinde yer alacak. Düzenleme ile vergi artışlarına tavan sınırı getirilecek. Teklif ile bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Yeni düzenleme birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirecek.