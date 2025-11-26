Ahmet Nazif Zorlu Yeni Asır’a konuştu: Ayakta kalmaya devam edeceğiz

'HER ŞİRKETTE OLUR'

Öte yandan işten çıkarma iddialarına yönelik de konuşan Zorlu, "Birçok şirkette dönem dönem işçi çıkarmaları ve alımları olur. Vestel'de de işçi çıkışı ve alımları her dönemde olur ve olacaktır. Biz halka açık bir şirketiz, her şeyimiz şeffaf ve açıktır" ifadelerini kullandı.

DİĞER