Ahmet Nazif Zorlu Yeni Asır’a konuştu: Ayakta kalmaya devam edeceğiz

Ünlü iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel'in ekonomik ve finansal darboğazı aşmak amacıyla uluslararası ortaklık arayışına girdiği yönündeki haberlerin ardından, sadece Yeni Asır'a konuşmayı tercih etti.
Şirketin, Çinli firmalarla gayriresmî temaslar kurduğu haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını ya da hisse devri görüşmelerinin olmadığını belirten Zorlu "Vestel, 30 yılı aşkın süredir asla el değiştirme süreci ya da ortak arama süreci içine girmemiştir. Vestel hem Manisa hem Ege Bölgesi hem de ülke ekonomisi açısından önemi büyük bir sanayi kuruluşudur.
Bu tür haberler şirketimize ve ülke ekonomisine zarar vermektedir. Kasıtlı ve bilinçli olarak yapılan bu gerçek dışı haberlerle ilgili de gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Darboğaz ve sıkıntı yok. Vestel her zaman Vestel'dir; dimdik ayakta ve ayakta olmaya devam edecektir" diye konuştu.
'HER ŞİRKETTE OLUR'
Öte yandan işten çıkarma iddialarına yönelik de konuşan Zorlu, "Birçok şirkette dönem dönem işçi çıkarmaları ve alımları olur. Vestel'de de işçi çıkışı ve alımları her dönemde olur ve olacaktır. Biz halka açık bir şirketiz, her şeyimiz şeffaf ve açıktır" ifadelerini kullandı.