Hatay’ın lezzetleri İzmir’de

TAV Havalimanları iştiraki BTA, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Tadında Anadolu Lezzet Günleri" kapsamında bu kez de Hatay'ın binlerce yıllık lezzetlerine yer verdi. 'Hatay Günleri' adı altında düzenlenen organizasyon, İstanbul Havalimanı'ndan sonra bir haftalığına İzmir'de yapılıyor. UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi Şehri" ilan edilen Hatay'ın kadim mutfak mirasını tanıtmak ve deprem bölgesine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik, 30 Kasım'a kadar İzmir Adnan Menderes Havalimanı Tadında Anadolu Restoranı'nda gerçekleştirilecek. İzmir'deki özel tanıtım kapsamında, protokol üyeleri ve basın mensupları misafir edildi.

ANADOLU'NUN ZENGİN BİRİKİMİ

ETKİNLİKLERLE ilgili konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, "Tadında Anadolu markamızla 2011'den bu yana Anadolu'nun zengin mutfak birikimini dünyayla buluşturuyoruz. Bu yıl, ülkemizin kadim şehirlerinden ve aynı zamanda depremden etkilenen Hatay'a hem tanıtım hem de dayanışma yoluyla katkıda bulunmak istedik" dedi. Konukları 6 Şubat depremlerinin yaralarını yeni saran kentte da ağırlamak istediklerini dile getiren Metin Tansal ise zeytinyağının bereketi, narın canlılığı ve baharatın sıcaklığıyla şekillenen Hatay mutfağının Anadolu'nun en zengin ve en köklü lezzet geleneklerinin başında geldiğini belirtti.