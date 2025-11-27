Altın ve gümüş parlıyor

GRAM altın dün güne ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle 5 bin 680 lira ile başladı. ABD verilerinin Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Çeyrek altın 9 bin 526 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 954 liradan satılırken ons fiyatı 4 bin 160 dolar seviyesinde seyretti. Öte yandan gümüş de ons başına 52 dolara doğru yükselerek, ABD'deki zayıf ekonomik verilerin Aralık ayında Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle neredeyse iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.