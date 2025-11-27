Canan Karatay’ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

PROF. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı. Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.