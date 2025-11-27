Sebze ve meyvede fiyatları düşürecek düzenleme yolda! Taslakta 4 önemli düzenleme yer alıyor

Yasa taslağının yılbaşında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Taslakta 4 önemli düzenleme yer alıyor. Yılbaşında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak.

Hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi'ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak.