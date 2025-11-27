TÜİK açıkladı: Ekim ayı dış ticaret rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT %3,9, İTHALAT %6,1 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat %6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKİM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,8, İTHALAT %5,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ekim ayında %3,8 artarak 22 milyar 25 milyon dolardan, 22 milyar 826 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 22 milyar 684 milyon dolardan, 23 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ekim ayında 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %4,5 artarak 46 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA %27,6 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %27,6 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan, 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ekim ayında %79,8 iken, 2025 Ekim ayında %76,0'a geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE %13,3 ARTTI

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %13,3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ekim döneminde %76,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde %75,0'a geriledi.

EKİM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ekim ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

EKİM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ekim ayında ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %16,0 ve tüketim mallarının payı %15,5 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %68,9, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %16,2 oldu.

EKİM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 423 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 409 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 210 milyon dolar ile Irak, 1 milyon 152 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 554 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 811 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 987 milyon dolar ile İtalya ve 9 milyar 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 977 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 712 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 326 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 5 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 828 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 40 milyar 731 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 35 milyar 508 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 24 milyar 598 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 886 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,7, ithalat %4,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,0, ithalat %7,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,8'dir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,5'tir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI EKİM AYINDA 22 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 22 milyar dolar, ithalat %9,5 artarak 29 milyar 959 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %34,4 artarak 5 milyar 921 milyon dolardan, 7 milyar 959 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ekim ayında %78,4 iken, 2025 Ekim ayında %73,4'e geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 203 MİLYAR 993 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artarak 203 milyar 993 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 280 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %14,9 artarak 66 milyar 775 milyon dolardan, 76 milyar 755 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ekim döneminde %74,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,7'ye geriledi.