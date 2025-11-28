Vergi ve harçlara 2026 güncellemesi

Yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TÜİK'in ekim enflasyonunu açıklamasının ardından 2026'da pasaport, trafik cezaları, MTV ödemeleri gibi birçok kalemi kapsayan vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da netleşti. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.
'DÜŞÜK ORANDA ARTACAK'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti. Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak" diye konuştu.
PASAPORTA YENİ FİYAT
ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ:
Pasaport defter bedeli: 1.424 TL
6 aylık pasaport: 2.956 TL
1 yıllık pasaport: 4.296 TL
2 yıllık pasaport: 7.065 TL
3 yıllık pasaport: 10.065 TL
3+ yıllık pasaport: 14.146 TL
DİĞER HARÇLAR
Yurt dışı çıkış harçları: Bin TL'den bin 250 TL'ye çıkacak.
IMEI kayıt ücreti: 57 bin 241 TL olacak.
B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 7 bin 122 TL'ye yükselecek.
MTV fiyatları: Yüzde 22 ile yüzde 24 arasında olacak.
Yemek kartı ücretleri: 301,17 TL'ye çıkacak.
Ulaşım ücreti: Günlük 126 TL'den 158 TL'ye çıkacak.
Kira geliri vergisi istisnası: 47 bin TL'lik istisna tutarı 58 bin 980 TL'ye çıkacak.
Silah ruhsatı: 50 bin 565 liradan 63 bin 454 TL'ye çıkacak.
TRAFİK CEZALARI
2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2 bin 719 TL'ye yükselecek.
Gürültü cezası bin 246 TL'ye yükselecek.
Drift cezası 46 bin 393 TL'den 58 bin 219 TL'ye çıkacak.
Sahte plaka cezası 46 bin 302 TL'den 58 bin 104 TL'ye yükselecek.
Hatalı sollama cezası 2 bin 168 TL'den 2 bin 721 TL'ye çıkacak.
Makas atma cezası, 46 bin 393 TL'den 58 bin 219 TL'ye çıkacak.
Telefonla konuşma cezası 2 bin 168 TL'den 2 bin 721 TL'ye çıkacak.
Hız limitlerini aşma durumunda 2 bin 719 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükselecek