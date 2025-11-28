Vergi ve harçlara 2026 güncellemesi

Yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TÜİK'in ekim enflasyonunu açıklamasının ardından 2026'da pasaport, trafik cezaları, MTV ödemeleri gibi birçok kalemi kapsayan vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da netleşti. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

'DÜŞÜK ORANDA ARTACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti. Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak" diye konuştu.