Kamuda en fazla BİT yatırımı Gelir İdaresi’nden geldi

Türkıye'de, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımları için bu yıl 367 projeye ödenek ayrılırken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tahsis edilen ödenek tutarıyla ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının, sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 205 projeyle İçişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi büyük ölçekli e-Devlet projelerini yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı "diğer kamu hizmetleri sektörü" ilk sırada yer alıyor. Sektöre, 26 milyar 45 milyon 566 bin liralık yatırım yapılması öngörüldü. En çok ödenekse,13 milyar lira ile bilişim altyapısı için ayrıldı.