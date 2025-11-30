Denizli’nin ihracatı arttı

2025 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine Denizli'nin ithalatı azalırken, ihracatı ise arttı. Denizli'nin 2025 Ekim ayında 2024 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 8.27 azalarak 193 milyon 502 bin dolar, ihracat da yüzde 8.41 artarak 416 milyon 993 bin dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.