Her 100 üründen 11’i uygunsuz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın ocak-eylül döneminde 30 bin 339 sanayi ürününü denetledi. Ocakeylül döneminde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10.82 olarak belirlendi. Uygunsuz bulunan ürünler için 278 milyon 49 bin 99 liralık ceza uygulandı. En çok para cezası verilen ürün grubu ise asansörler oldu. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde de devam etti.

ASANSÖRLER LISTE BAŞINDA

Denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Ocak-eylül döneminde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,82 olarak belirlendi. Asansörler, bu dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu. Bu dönemde asansörlere yönelik 10 bin 258 denetim gerçekleştirildi. Denetlenen asansörlerden 2 bin 352'si uygunsuz bulundu, 156'sı teste gönderildi ve 181'i için düzeltme süresi verildi. Uygunsuz bulunan asansörlere bu yılın ocakeylül döneminde 154 milyon 252 bin 869 lira ceza uygulandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu da yüzde 33.33 ile aerosol kaplar olarak tespit edildi. Bunu yüzde 22.93 ile asansörler izledi.