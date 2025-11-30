Manisa arsa fiyatlarında uçuşa geçti

Gayrımenkul veri platformu Endeksa'nın 2025 yılı analizine göre, Türkiye genelinde arsa fiyatlarının en çok yükseldiği iller arasında Manisa, 9. sırada yer aldı. Manisa'daki sanayi yatırımlarındaki genişleme, arsa piyasasını güçlendiren ana etken oldu. Özellikle yeni organize sanayi bölgeleri ve lojistik projelerinin etkisiyle bölgedeki arsa talebi hızla arttı. Türkiye genelinde, özellikle sanayi ve lojistik yatırımlarının yoğunlaştığı Anadolu şehirleri, arsa yatırımcılarının tercih ettiği bölgeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Manisa'nın da bu yükselişte önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. Önümüzdeki yıllarda, bölgedeki yatırımların artmasıyla birlikte, Manisa'nın arsa piyasasında daha da güçlenmesi bekleniyor.