Asgari ücret mesaisi başlıyor

Asgari ücret her yılın son ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla belirleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir araya geliyor. Komisyonun toplanacağı tarih henüz netleşmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu ay içerisinde ilk toplantının yapılacağını duyurdu.
REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR
Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politika hatırlatılıyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.
Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği iddia ediliyor. Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları konuşulmaya başladı.
Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa asgari ücret bu rakamı aşacak.
Asgari ücrete geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı verilebileceği de öne sürülüyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla asgari ücretin 30 bin TL'ye çıkabileceği de iddia ediliyor.