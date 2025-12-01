Haberler Ekonomi Bayraktar KIZILELMA dünya basınında! Havacılık tarihine geçti Bayraktar KIZILELMA dünya basınında! Havacılık tarihine geçti Son dakika haberleri... Havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA, dünya basınında geniş yer aldı. AA









Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen testin insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından bildirildi.



Rusya'nın TASS haber ajansı, "KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti." ifadesine yer verdi.





Rus RİA Novosti ajansının haberinde de, çoğu insansız hava aracının (İHA) havadan karaya görevler için tasarlandığı vurgulanarak, "Baykar'ın basın açıklamasına göre KIZILELMA, hava-hava muharebe kabiliyetini kanıtlayan ilk ve tek insansız platform oldu." denildi.



Xinhua ajansı, bu başarının arkasındaki mühendislik entegrasyonuna dikkati çekerek, bu gelişmenin KIZILELMA'nın "sensör füzyonu, radar yeteneği, uçuş kontrol algoritmaları ve yerli füze teknolojisinin tek bir hedef doğrultusunda uyum içinde çalıştığını" gösterdiğini yazdı.



Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberinde, "Bayraktar KIZILELMA, İHA'larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı." denildi.



Platformun pilotlu uçaklarla müşterek çalışabilme kabiliyetine işaret edilen haberde, "Baykar İHA'larının 2024'te Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25'ini oluşturduğu" yazıldı.