Egeli ihracatçılar baharatta güçlerini birleştirdi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, sofraların lezzet eşlikçisi baharatların daha katma değerli ve sağlıklı ihraç edilmesi ile uluslararası düzeyde Türk baharat sektörünün etkin bir şekilde temsil edilmesi amacıyla "EİB Baharat Teknik Komitesi"ni kurdu.

Türkiye'nin 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirdiği 181 milyon dolarlık baharat ihracatının 111 milyon dolarlık büyük diliminin Ege İhracatçı Birlikleri üyelerince yapıldığını belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, kekik ve defne ihracatında da dünya lideri olduğumuzun altını çizdi. Gürle, "EİB Baharat Teknik Komitesi" Sektörel Koordinasyon, Bilgi Toplama ve Paylaşım, Regülasyon Takibi ve Görüş Oluşturma, Avrupa Baharat Birliği ve Amerika Baharat Birliği başta olmak üzere Uluslararası platformlarda temsil, Sorun Tespiti ve Çözüm Önerileri, Bilgi Akışı Sağlamak, Mevzuat Uyum ve İzleme konularında görev yapacak" diye konuştu.

