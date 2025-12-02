Dijital dolandırıcılardan düşük faizli kredi tuzağı!

Türkiye'de bankalar son günlerde müşterilerine daha sık güvenlik bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte "düşük faizli yüksek tutarlı kredi" ilanları özellikle sosyal medya platformlarında dikkat çekici bir artış gösteriyor.

Bankalar tarafından gönderilen son uyarılar, kullanıcıların bu reklamlara tıklamaması, açılan sayfalara kişisel bilgilerini girmemesi ve hiçbir koşulda SMS ile gönderilen tek kullanımlık kodları paylaşmaması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, dijital bankacılıkta artan sahte ilan üretiminin artık bankaların iletişim diline bile yön verecek noktaya geldiğini gösteriyor.

YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER

Bu yeni dolandırıcılık yöntemi genellikle sosyal medya üzerinden başlıyor. Bankaların resmi renklerini, logolarını ve duyuru şablonlarını taklit eden sahte reklamlar hazırlanıyor. Bu reklamlar, gerçek bir kampanya havası yaratacak kadar profesyonel tasarlanıyor.