Eve yemek siparişinde yeni dönem! Aracıyı aradan çıkarıyorlar

Lokanta ve pastane işletmecileri online sipariş sitelerinin yüksek komisyon oranlarından bıkarken binlerce esnafın katılımı ile "Yemek Butik" sitesi devreye alındı. Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, komisyon oranlarının yüzde 18-40 arasında belirlediğini, yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık için verdiklerini anlattı. Bu durumun artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyleyen Karabağlı, "Esnafa ücretsiz ve komisyonsuz hizmet sunacak Yemek Butik sitesi devreye alındı. Buradan sipariş veren vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacak" diye konuştu.

İSTANBUL'DA DEVREDE

Sayit Karabağlı, "İstanbul'da yapılan pilot çalışmalarımız hem sistem hem de müşteri memnuniyeti yönünden başarılı sonuçlara ulaştı. Şimdi tüm Türkiye'ye yayacağız. Benzeri platformlar üye iş yerinden yüzde 18 ila yüzde 40'lara varan komisyonlar alıyorlar. Yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için bu platformlar alıyor. Bu sistemler gıda enflasyonun yükselmesine ve vatandaşın daha yüksek fiyata ürün tüketmesine yol açıyor" diye konuştu.