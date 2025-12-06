Haberler Ekonomi Vergi düzenlemesi TBMM’de kabul edildi! Emlak vergisi artışlarına tavan sınırı geldi Vergi düzenlemesi TBMM’de kabul edildi! Emlak vergisi artışlarına tavan sınırı geldi Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Emlak vergisi artışlarına tavan sınırı getirildi. HABER MERKEZİ









TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada teklif kabul edildi ve yasalaştı. Teklifle, konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sona erecek. Teklifle Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi alınması düzenleniyor.

DÜŞÜK BEYANA CEZA GELDİ

Tapuda düşük beyana bir kat vergi cezası getirilecek. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında noter harcı alınacak. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak. UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek.