Bakan Uraloğlu duyurdu: Havalimanlarında yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanlarında kuş çarpmaları ve birinci şahıs görüşlü (FPV) dronlara karşı yerli ve otonom bir savunma sistemi geliştirileceğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Savuran Projesi ile sivil havalimanlarının güvenliğini üst seviyeye çıkaracak yüksek hassasiyetli bir hava güvenlik altyapısı oluşturulacağını belirten Bakan Uraloğlu, sistemin tespit, teşhis, takip ve müdahale yeteneklerini tek çatı altında toplayacağını vurguladı.









Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye taşımak için planlanan 'Savuran Projesi' hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Yeni projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, projenin, sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını belirterek, "Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek" dedi.