Haftanın kazandıran yatırım aracı altın oldu

YATIRIM araçları içinde bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1.21 artışla 5 bin 788 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1.2 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 0.07 artarak 42.5150 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0.71 yükselerek 49.5840 lira oldu. Geçen hafta 56.2450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1 kazançla 56.8050 liraya yükseldi.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0.2 artışla 52.9700 liradan alıcı buldu.