Haftanın kazandıran yatırım aracı altın oldu

YATIRIM araçları içinde bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1.21 artışla 5 bin 788 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1.2 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.