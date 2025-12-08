2026 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar...

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, yıl sonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında belirleyici olacak. Milyonlarca kişi, zammın nasıl hesaplanacağını ve ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar ve öne çıkan zam senaryoları…

ZAM ORANLARI NE OLACAK? Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin ardından, emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1,16 çıkarsa, emekliler yüzde 12,49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12,28 olacak. Memurların zam oranı ise yüzde 18,7 ile yüzde 18,9 arasında değişecek.

TCMB ANKETİ: ARALIK AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yıllık enflasyon yüzde 31,07 olurken, 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21'e ulaştı. Böylece maaş zammı için bu oranın kesinleştiği belirtildi. Gözler şimdi ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuna çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31,25 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,49 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,13'lük enflasyon farkı eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18,92 olacak.