Dünya pazarında Türk sebze tohumları liderliğini sürdürüyor

Türkiye, sebze tohumunda ihracatçı konumunu güçlendirerek Rusya, Çin, İspanya, Fas ve Hindistan gibi ülkelere domates, biber ve salatalık tohumu gönderiyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2025'in ocak-kasım döneminde domates, biber ve salatalık tohumu ihracatında geçen yıla göre yüzde 31 artış yaşandığını belirtti. Growtech Antalya Tarım Fuarı yetkilileri, Türkiye'nin bitkisel üretimde dünya genelinde 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada olduğunu vurgularken, gençlerin sektöre kazandırılmasının önemine dikkat çekti.