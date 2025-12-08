Tapuda sahteciliğe karşı yeni önlem!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptali için yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Çalışmanın gerekçesinde vekalet veren tarafından vekilin azledildiğinin bildirilmesinin yeterli olduğu, karşı tarafın bu hususta bir onay vermesine ihtiyaç bulunmadığına dikkat çekildi. Bu sebeple vekalet veren tarafından yapılan azlin tapu müdürlüklerine ya da webtapuya bildirilmesinin vekalet iptali için yeterli olduğu ifade edildi.

Vekalet sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdiren azlin, bozucu yenilik doğuran bir hak olması sebebiyle karşı tarafın beyan ve işlemine gerek kalmaksızın neticeleri ortaya çıkacağından vekalet verenin vekili azletmesi işleminden geri dönülmesinin mümkün bulunmadığı, bu sebeple aynı kişinin tekrardan vekil tayin edilmek istenmesi durumunda yeniden bir vekaletname verilmesi gerektiği kaydedildi.