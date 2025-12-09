AB’den Google’a yeni soruşturma

AB Komisyonu, Google'ın aramalardaki reklamlarının piyasada adil rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere yeni bir soruşturma başlattı.

Avrupa'da yapılan tüm aramalarda payı yüzde 90'ları bulan Google'ın kendi alışveriş ve reklamlarını öne çıkararak avantaj sağladığı sonucuna varan AB Komisyonu, Google'a gönderdiği itiraz mütaalalarıyla bu iki alandaki rekabet ihlali suçlamasını resmiyete döktü.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Google'ın en önemli hizmetinin aramalar olduğunu anımsatarak, şirketin aramalarda çıkan reklamlardan önemli gelir sağladığını söyledi.

"PİYASA POZİSYONUNU KÖTÜYE KULLANMAK VE REKABETE ENGEL OLMAK YASAKTIR"

Vestager, Google reklamlarının sadece kendi sitelerinde değil, aynı zamanda üçüncü tarafların internet sitelerinde de yer aldığını anımsatarak, "Aramalarda baskın olmak AB kurallarına aykırı değil. Ancak, piyasa pozisyonunu kötüye kullanmak ve rekabete engel olmak yasaktır." dedi.

AB Komisyonu'nun, Google'a karşı incelemelerini son birkaç yıldır artırarak devam ettirdiğini söyleyen Vestager, "Bunlardan bir tanesi tüketiciyi bir tanesi de reklamcıları ilgilendiriyor. Bu incelemelerden bir tanesi Google'ın aramalarda kendi alışveriş sitelerine yönlendirmesini, diğeri de üçüncü internet sitelerindeki reklamlarıyla ilgili." diye konuştu.

"GOOGLE'IN AB REKABET KURALLARINA UYMASI GEREKİYOR"

Vestager, "Google'ın AB rekabet kurallarına uyması gerekiyor. Bugün, üçüncü sitelerde reklamlar ve alışveriş hizmetleri ile ilgili "itiraz mütalaası" yayınlıyoruz. Yaptığımız incelemeler, Google'ın tüketicileri kendi alışveriş sitelerine yönlendirerek pozisyonunu kötüye kullandığını gösterdi. Google, aramalarda kendi ürününü üst sırada tutuyor. Şimdi elimize daha çok kanıt var. Şirketinin trafiği nasıl etkilediğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Alışveriş hizmetleriyle ilgili davada güçlü kanıtlara ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Vestager, "Google'ın eylemlerinin tüketicilere zarar verdiğine inanıyoruz. Rakip hizmetleri sunanlar ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şekilde bu şirket kadar görünür olmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Vestager, Google'ın üçüncü sitelerde uyguladığı reklamlarla (AdSense) ilgili yaptığı sözleşmelerdeki çeşitli sınırlamaların rekabete, inovasyona engel olduğunu söyledi.

Google'ın seyahat, haber ve fotoğraf alanlarında da şikayet edildiğini anımsatan Vestager, "Şu net ki şikayet eden şirketler zarar görüyor. Buna bir yanıt vermek için buradayız." diye konuştu.