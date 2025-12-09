Haberler Ekonomi Cevdet Yılmaz açıkladı: Sosyal konutlara 100 milyar TL destek Cevdet Yılmaz açıkladı: Sosyal konutlara 100 milyar TL destek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı Bütçe Kanunu'nun “istikrar ve refah” olacağını belirterek sosyal harcamalara ayrılan kaynağın 2.4 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Yılmaz, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 100 milyar TL kaynak ayrıldığını açıkladı. SABAH









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tam anlamıyla bir "istikrar ve refah" bütçesi olduğunu belirterek, doğalgaz ve elektrikteki devlet destekleri ile asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasının da dikkate alınması durumunda, sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaştığını söyledi. Yılmaz bu tutarın bütçeye oranının yüzde 12.6 olduğunu vurguladı. 90 MİLYAR DOLAR KAYNAK

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yapan Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve afetlere dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 653 milyar lira kaynak ayrıldığının altını çizerek, "Son üç yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynağı depremin yaralarının sarılması için kullandık" dedi. Cevdet Yılmaz, sosyal konut finasmanının desteklenmesi amacıyla bütçede 100 milyar lira kaynak ayrıldığını ifade etti. 2026 yılı bütçesini de insan odaklı bir kalkınma yaklaşımıyla, toplumun tüm kesimlerini gözeten ve koruyan bir anlayışla hazırladıklarının altını çizen Yılmaz, "Sosyal yardım bütçesini, 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu tutar bütçemizin yüzde 4.8'ine denk gelmektedir" dedi.

2.4 TRİLYON TL HARCAMA

Vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngördüklerini ifade eden Yılmaz, "Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe ortalama yüzde 54, doğalgaza ise yüzde 45 destek verilmektedir. 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla, asgari ücrete kadar tüm çalışanlarımızın ücretlerini vergi dışı tuttuk. Dolayısıyla bu imkândan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılında 1 trilyon 92 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. Doğalgaz ve elektrikteki devlet destekleri ile asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda, sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı yüzde 12,6 seviyesindedir" şeklinde konuştu. AİLE-ÇOCUKLARA KAYNAK

Bütçede yer verilen bazı programların 2026 yılı ödeneklerine dikkat çeken Yılmaz, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi programına bir önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde, Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması programına yüzde 34, Kadının Güçlenmesi programına yüzde 35 artışla kaynak ayırmayı öngörüyoruz" vurgusunu yaptı. NÜFUS BEKA MESELESİ

Nüfus konusunu beka meselesi olarak gördüklerinin altını çizen Yılmaz, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen kredi desteğini, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda 250 bin liraya, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.