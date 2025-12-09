DOB sözleşmeli personel alacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerine 25 sözleşmeli personel alınacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasındaki genel şartları taşıması, ilanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olması, yurt içi seyahat engeli bulunmaması, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor.