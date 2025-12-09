Sultanhisar çileğinde hasat sevinci

Aydın'ın önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve 2020 yılında Sultanhisar Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret alarak tescillenen Sultanhisar çileğinde hasat sezonu başladı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle birlikte hasada katılarak sezonun ilk ürünlerini topladı. Hasat alanında üreticilerle bir araya gelen yetkililer, çiftçilerin emeğinin önemine vurgu yaparak sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Coğrafi işaretli ürünlerin hem kalite hem de bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekildi.