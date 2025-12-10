Ticaret Bakanlığı açıkladı: 41 ilin ihracatı artarken 31 il 1 milyar dolar eşiğine yaklaştı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 45 ilin ihracatı artarken, 31 il ihracatta milyar dolar sınırını geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 3,7 yükselerek 247,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ülkenin üretim ve dış ticaret kapasitesindeki çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.