Ticaret Bakanlığı açıkladı: 41 ilin ihracatı artarken 31 il 1 milyar dolar eşiğine yaklaştı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 45 ilin ihracatı artarken, 31 il ihracatta milyar dolar sınırını geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 3,7 yükselerek 247,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ülkenin üretim ve dış ticaret kapasitesindeki çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.
Kasım ayında ihracatta öne çıkan iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olurken, Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa da ikinci grupta yer alarak toplam ihracata önemli katkı sağladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ'ın kasım ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapması dikkat çekti.
EN YÜKSEK ARTIŞ KOCAELİ'DEN
Kasım ayında ihracatta aylık bazda en yüksek artış Kocaeli'den geldi.
Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında ilk beş il şöyle sıralandı:
Kocaeli: 361 milyon dolar
Ankara: 206 milyon dolar
Çorum: 202 milyon dolar
Bursa: 111 milyon dolar
Sakarya: 110 milyon dolar
Kasım 2025'te illerin sektörel ihracat detayları:
İstanbul:
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar: 645,2 milyon dolar
Örme giyim ve aksesuar: 453,3 milyon dolar
Kazanlar, makineler: 440,5 milyon dolar
Kocaeli:
Motorlu kara taşıtları: 1,206 milyar dolar
Elektrikli makine ve cihazlar: 238,4 milyon dolar
Mineral yakıtlar ve yağlar: 215,6 milyon dolar
Bursa:
Motorlu kara taşıtları: 727,7 milyon dolar
Kazanlar, makineler: 341,8 milyon dolar
Mobilya, yatak takımları, aydınlatma ürünleri: 116,5 milyon dolar