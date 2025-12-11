Merkez Bankası faiz kararı bugün belli olacak! İşte tahminler...

Büyüme verileri ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı. Merkez Bankası faiz kararı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, faiz indirimi gelecek mi? İşte detaylar…

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Kasım 2025 enflasyon veri beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü.

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 büyüdü. Yıllık büyüme ise yüzde 3,7 oldu.

Öte yandan AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.