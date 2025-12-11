Şampiyon TOGG

Marka bazında yılın 11 ayında en çok satılan elektrikli otomobil toplam 31 bin 715 satışa ulaşan Togg oldu. Yılın söz konusu döneminde listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47,5'ini oluşturdu. Bu dönemde Togg ise tek başına yaklaşık yüzde 20'lik pazar payı elde etti. Otomobil satışları bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 442 bin 650 benzinli otomobil, 251 bin 992 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 69 bin 741, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 399 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 164 bin 665 olarak kayıtlara geçti. Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, yılın 11 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 111,4'lük artış ve 17,8'lik pazar payıyla 166 bin 665'e yükseldi.

KASIM AYINDA REKOR

Bahsedilen dönemde marka bazında en çok satılan elektrikli otomobillere bakıldığında listenin en tepesinde T10X ve T10F modelleriyle toplam 31 bin 715 satışa ulaşan yerli otomobil Togg yer aldı. Onu, 29 bin 955'le Tesla izlerken, BYD 17 bin 639 satışla üçüncü sırada konumlandı. Elektrikli otomobil pazarında Togg, yılın 11 ayında en çok satılan marka olmasının yanında, bu başarısını aylık bazda da devam ettirdi. Yerli otomobil, geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, Tesla 2 bin 535'le ikinci, BYD 1 bin 833'le üçüncü sırada bulundu. Aynı dönemde KG Mobility 1209'la dördüncü olurken, Volvo 1189'la beşinci sırada yer aldı.