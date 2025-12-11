THY yeni bir ilke imza attı: 149 yolcu için özel salon!

Yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunan THY, Avrupa'daki ilk özel yolcu salonunu yolcuların hizmetine sundu.
İLK ÖZEL YOLCU SONU HİZMETE BAŞLADI
Havayolu şirketinin Avrupa'daki havalimanlarında bulunan ilk özel yolcu salonu dün itibariyle İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yolcularına hizmet vermeye başladı.
673 METREKARELİK ÖZEL SALON
Edinburgh Havalimanı'nda toplam 673 metrekarelik alana kurulan özel salon, aynı anda 149 yolcuyu ağırlayacak. Havayolu şirketinin Edinburgh Havalimanı dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 8 özel yolcu salonu bulunuyor.