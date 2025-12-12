2026 daha pozitif olacak

Zirvenin Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Bankacılığın Geleceği" oturumunda, 2026'ya yönelik beklentiler değerlendirildi. Sektörün 2026'ya sağlam zeminde girdiğini ifade eden bankacılar, önümüzdeki yılın daha pozitif geçeceğini kaydetti. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alpaslan Çakar, OVP'nin, üç yıllık bir yol haritası olarak sürdürülebilir büyüme, daha adil bir gelir dağılımı ve fiyat istikrarını temel aldığını belirterek, "Ana eksen; mali disiplin, dezenflasyon ve sürdürülebilir cari açık. Enflasyon düşüyor, faizler geriliyor, fiyatlama davranışları rasyonelleşiyor. Temel trend güçlüdür" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2026'nın, Türkiye bankacılık sektörünün hem istikrarı koruyup hem de sermaye gücünü artırarak reel ekonomiyi desteklemeye devam ettiği bir yıl olacağını belirterek, "Dengeli para politikası, güçlü sermaye yapısı, selektif kredi yaklaşımı ve dijital dönüşümün sağladığı verimlilik, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme patikasını güçlendirecek" diye konuştu. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de 2026'nın bu yıla göre çok daha olumlu tabloda geçeceğine işaret etti. 2026'da sektörün radarında dört kritik konunun olduğunu söyleyen Gür, "Enflasyonun seyri, faiz indirimlerinin devamı, kredi maliyetlerindeki gelişmeler ve verimlilik artışı" dedi.

YABANCILAR MEMNUN

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan "2026, bankacılık sektörünün reel sektöre daha güçlü destek vereceği bir yıl olacak" dedi. Tan, konkordato sürecinin sistemik risk oluşturmadığını söyledi. Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ da "Türk bankacılığı bence küresel sıralamada çok üstlerde. Yabancılar bugün Türkiye'den memnun; 2027'den sonra çok daha memnun olacaklar. Sektörümüz güçlü, uluslararası güven tam" ifadesini kullandı.

OLGUNLAŞMA DÖNEMİNE GİRİLDİ

Zirve kapsamında düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneline Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ve Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş katıldı. Panel boyunca yapay zekanın piyasalar üzerindeki etkisi, yatırımcı eğilimlerindeki kırılmalar ve küresel para politikalarına ilişkin öngörüler detaylı biçimde değerlendirildi. Panelde konuşmacılar, Türkiye'nin hızla büyüyen sermaye piyasalarının olgunlaşma dönemine girdiğini vurguladı.

DİKKAT ÇEKİYORUZ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Halil İbrahim Öztop, küresel ölçekte büyümenin yavaşladığı bir dönemde Türkiye'nin yatırım performansıyla dikkat çektiğini söyledi. IMF'nin Türkiye için büyüme beklentisini yükselttiğini söyleyen Öztop, "Bu göstergeler Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin güçlendiğini teyit ediyor" diye konuştu.

AKTİF BÜYÜKLÜK 3.9 TRİLYONA ÇIKTI

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım finans sektörünün bu yıl güçlü büyüme performansı sergilediğini belirterek, sektörün aktif büyüklüğünün Ekim itibarıyla 3.9 trilyon TL'ye çıktığını açıkladı. Akben katılım finansın ekonominin dengeli büyümesi için tamamlayıcı unsur haline geldiğini vurguladı.

DÖNÜŞÜM SANAYİ DEVRİMİ ÖLÇEĞİNDE

Bu dönemin yapay zekadan kuantuma, biyoteknolojiden otonom sistemlere kadar birçok alanda sanayi devrimi ölçeğinde dönüşüm yarattığını vurgulayan Tera Yatırım Başkanı Emre Tezmen, "Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'den çıkacak başarı hikâyelerinin uluslararası örnekleri geçeceğine inanıyorum" dedi.

HAVACILIK BÜYÜYOR

CORENDON Group Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Türkiye'de havacılık sektörünün yıllık ortalama yüzde 9 büyüme ile Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde ilerlediğini belirterek, bu güçlü trendin orta vadede de devam edeceğini ifade etti.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR PLATFORM' HEDEFİ

Finans sektörünün stratejik bir alan hâline geldiğini belirten Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, "Amacımız, yalnızca bir etkinliğe ev sahipliği yapmak değil; Türkiye'nin finansal farkındalığını bilgi birikimini ve rekabet gücünü artıracak sürdürülebilir platform oluşturmaktır. Ekonominin nabzını tutan bu tür buluşmaların çoğalmasını bu nedenle önemsiyoruz' dedi.

ARSAYA BAKIŞ AÇISI ŞEKİLLENDİRİLMELİ

ARSAVEV yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Gayrimenkul Yatırımının Bugünü ve Geleceği' başlıklı özel bir sunum gerçekleştirdi. Arsayla ilgili bakış açısının yeniden şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Arsa 'ileride bir gün değerlendirilir' diye köşeye konan bir varlık değil, şeffaf yönetilmesi gereken, hukuki altyapısı açık, altyapısı planlı ve riskleri minimize edilmiş profesyonel bir yatırım alanı olmak zorunda" diye konuştu.

SİGORTA TEK FİNANSAL KORUMA MEKANİZMASI

Sigortanın ekonominin dayanıklılığını güçlendiren tek finansal koruma mekanizması olduğuna vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, "Sigorta, girişimciliği destekleyen, risk almayı mümkün kılan ve ekonominin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alan stratejik bir unsur olarak konumlanmalıdır" dedi.

BANKA DIŞI FİNANS STRATEJİK ROLE SAHİP

Banka dışı finans ekosisteminin 2025'te rekor işlem hacmine ulaştığını vurgulayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 88 büyümeyle 2.5 trilyon lira işlem hacmine ulaşması, banka dışı finansın stratejik rolünü ortaya koyuyor" diye konuştu.

FIRSATLAR VAR

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, "Dijitalleşme, yapay zeka, blok zincir teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı yeni küresel standartlar sermaye piyasalarını yeniden şekillendirirken, bu dönüşüm Türkiye için önemli fırsatlar barındırıyor. Sermaye piyasalarımızın küresel rekabet gücünü artıracak politikaların hayata geçmesi için çalışıyoruz" dedi.

E-TİCARETTE YÜKSELİYORUZ

Türkiye'nin 2025-2030 dönemine ilişkin e-ticaret büyüme projeksiyonlarında dikkat çekici konuma yükseldiğine değinen idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, "Tüm göstergeler, Türkiye'nin güçlenen pazara sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

