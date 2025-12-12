Bakan Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi paylaşımı: TOKİ 500 bin konut ile mutluluklar büyüyecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, bir yandan asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki konutların yapımını tamamlarken diğer yandan 81 ilde sosyal konutlarının inşasını tamamlıyor. Bu kapsamda İstanbul Başakşehir'de 152 bin metrekare alanda 2 etaptan oluşan 1.446 sosyal konut projesi de geçen yıl tamamlandı.

BAKAN KURUM: BU MUTLULUKLARI ADIM ADIM BÜYÜTECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Belgin Bayram'ın "Her şey benim kalbime göre oldu" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimizden bu sözleri duymaktan daha büyük bir mutluluk yok. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'umuzda 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek bu mutlulukları adım adım büyüteceğiz" mesajını verdi.

"EŞİM KAPIDA DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ, ŞÜKÜR NAMAZI KILDI"

Projeye oğlunun kendinden habersiz yazıldığını ifade eden Belgin Bayram, kuranın kendilerine çıktığındaki mutluluklarını şöyle dile getirdi: Çok ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarına çıkmadı, benim oğluma nasip oldu. Anahtar teslimi aldığımızda dairemize geldik. İçine girdik. O an ki duygularımı ifade edemiyorum. Eşim kapıda dizlerinin üzerine çöktü, şükür namazı kıldı. Derler ya hani insanın kalbine göre veriyor diye. Gerçekten her şey benim kalbime göre oldu. Bağcılar Güneşli'de de oturdum. Orada yanıyorduk, kavruluyorduk. Burası yayla gibi. Ben Karadenizliyim sanki Karadeniz'in harmanlarında gibi hissediyorum.