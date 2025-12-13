Manisa en çok GSYH üreten kentlerden oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Manisa, 2024 yılında cari fiyatlarla 676 milyar 702 milyon TL GSYH üreterek Türkiye ekonomisinden yüzde 1,51 pay aldı.

SANAYİ İLK SIRADA

Manisa, en fazla GSYH üreten 11. il olarak sıralamadaki yerini aldı. Kent, 2023 yılında 435 milyar 300 milyon TL seviyesinde GSYH üretmişti. Listede İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü sırada bulundu. Faaliyet kollarına göre dağılımda Manisa'nın sanayi gücü dikkat çekti. Sanayi faaliyetleri: 236 milyar 885 milyon TL, İmalat sanayi: 190 milyar 213 milyon TL, Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri: 103 milyar 789 milyon TL. Veriler, Manisa'nın üretim ve sanayi ağırlıklı ekonomik yapısını bir kez daha ortaya koydu.