Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Kamuya 3 bin yeni personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapacağız.' ifadelerini kullandı.









Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.