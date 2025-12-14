Veteriner Kontrol Enstitüleri’ne 21 yeni laboratuvar

Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, gelecek yıl başlayacak yapım sürecinin ardından biyogüvenlik seviyesi 2 (BSL-2) olan 14 ve biyogüvenlik seviyesi 3 (BSL-3) olan 7 laboratuvar daha Türkiye'ye kazandırılacak. Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Adana, Elazığ, Erzurum, Konya, Samsun, Bornova ve Pendik veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinde, biyogüvenlik seviyesi 2 ve biyogüvenlik seviyesi 3 olan modern laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor.