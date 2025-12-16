Altın fiyatları yükselişte

ALTIN fiyatları yükseliş seyrine devam ederken çeyrek altın 10 bin lirayı, yarım altın 20 bin lirayı, Cumhuriyet altını ise 41 bin lirayı geçerek rekor kırdı. Dün günün ilk saatlerinde ons altın 4 bin 342 doları görürken, gram altın iç piyasada 5 bin 961 lira ile 6 bin liraya dayandı. Geçtiğimiz hafta 64 doların üzerine çıkarak rekor tazeleyen spot gümüş de yeni haftada 62,63 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, 2026 yılı için yatırımcıların nerede pozisyon alması gerektiğini anlattı. Memiş, 2026 yılında altın fiyatları üzerindeki yükseliş trendinin destekleneceğini vurguladı.