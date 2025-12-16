Tapu dairelerindeki işlem sayısı 3 milyonu aştı

TAPU dairelerinde Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yapılan satış işlem sayısı 3 milyonu geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul piyasasındaki özellikle Aralık ayında yoğun bir satış hareketliliği söz konusu. Tüm gayrimenkul satışlarında 15 Aralık itibarı ile toplam satış işlem sayısı 3 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 130 milyar lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi" dedi.