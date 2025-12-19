Bakan Işıkhan: Ortak noktada buluşacağız

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını dün yaptı. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Bakan Işıkhan, "Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz" diye konuştu. Bu zirvenin ardından Bakan Işıkhan, HAK-İŞ'e de ziyarette bulundu.

'DEĞİŞİKLİK YOK'

BU ziyaret sonrası bilgilendirme yapan Işıkhan "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız. ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası konuşan Işıkhan "Ortak bir noktada buluşacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Türkİş'in toplantıya katılmama kararında değişiklik yok" dedi. Işıkhan, "İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026'da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz hem de işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz" dedi.