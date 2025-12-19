Yapay zekayla oluşturulmuş sahte hasar talepleri artışta

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yapay zekayla oluşturulmuş sahte hasar taleplerinin özellikle son 6 ayda arttığını belirterek, "Burada ekspertizin yerinde yapılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi. Eksper alanında dijitalleşme denince konunun yanlış anlaşılabildiğine dikkati çeken Erdem, hasar tespit sürecinde yapay zekanın daha çok "sahte hasar üretme" üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Erdem, "Çünkü hasar tespitini, niteliği, kabiliyeti olan bir eksper, mevcut katalog sistemleriyle en maksimumda 15 dakikada yapabilir. Yapay zekanın şu anda yapmış olduğu hasar tespitleri, araçların dış kabuğuna ilişkin yaklaşık 50 parçada mevcut. Bunun için de hem kurum hem bizim tarafımızdan yapılanma süreci var ama şu andaki mevcut atama ve yönetmelikler süreci. Bundan sonra ise dijitalleşme sürecini tamamlıyor olacağız" dedi.