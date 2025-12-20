Asgari ücret yüzde 32’ye çıkabilir!

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının tarihi netleşmezken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücret için önemli değerlendirmelerde bulundu ve rakam verdi. Karakaş, "Açıkça konuşmak istiyorum. Kabine toplantısında aslında hükümetin öngördüğü rakam belli. İşverenlerin de maliyet hesabı zaten yapılmıştır. Dolayısıyla bir uzlaşma noktasına doğru zaten gidiliyor" sözlerini kullandı.

'MÜMKÜN DEĞİL'

BU yıl açlık sınırının altında bir asgari ücretin belirleneceğini ifade eden Karakaş, "Şubat ayında asgari ücret cebe girdiği zaman girdiği zaman; açlık sınırına denk gelecek bir asgari ücretin belirlenmesi için en az yüzde 45 oranda bir zam yapılması gerekiyor. Yüzde 45 zaten çıkmayacağı için işçi sendikalarının buna imza atmaları mümkün değil. Benim yaptığım hesaplamaya göre şimdi 1,5 milyondan fazla iş yerine devlet asgari ücret desteği verip 9 aylık desteği göz önüne bulundurduğumuz zaman ortalama 2 milyar TL her ay asgari ücret desteği veriyor İşsizlik sigortası fonundan. Kaba taslak bir hesap yaptığımız zaman bugünkü rakamlarla 2 bin TL'ye çıkarıldığı zaman 10.4 milyara denk gelecek" dedi.

DETAY VERDİ

BAŞKAN Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili hassasiyetinin olduğunu kaydeden Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bunların uzlaştırılıp bir rakam bulunmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Asgari ücret için rakam da veren Karakaş, şu sözlerinin altını çizdi: "Bu yüzde 20'lik rakamlar artık ortadan kalktı. Öteden beri söylediğimiz %25'in altında bir asgari ücretin olmayacağını söyleyebiliriz. Az önce ifade ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması TÜRK-İŞ'in katılmamasıyla birlikte bu rakam biraz yüksek olabilir. Şimdi yüzde 32'ye kadar çıkma durumu olabilir. Gerçekleşen enflasyona göre göz önünde bulundurduğumuz zaman maksimum %32'ye kadar çıkabilir benim analizime göre. Bu son gelişmelerle birlikte en fazla yüzde 30 diyordum artık yüzde 32'ye kadar çıkabilir."

OLASI ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam gelmesi halinde 26 bin 524 TL

Yüzde 25 zam gelmesi halinde 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam gelmesi halinde 28 bin 735 TL

Yüzde 32 zam gelmesi halinde 29 bin 177 TL

Yüzde 35 zam gelmesi halinde 29 bin 840 TL

Yüzde 40 zam gelmesi halinde 30 bin 945 TL