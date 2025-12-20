Hesaplı emeklilik için son hafta! Asgari ücrete etkisi ne olacak? Neler değişecek?

ÖDEME GEREKMİYOR

Başvurusunu Aralık sonuna kadar yapanlar için bir ödeme de gerekmiyor. O yüzden ödeme imkanı olmayanlar da başvurularını yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra bir aylık sürede başvurular değerlendiriliyor. Eğer hak sahibi olunursa bu kez ödeme emri geliyor. Bu ödeme emrinden sonra da 1 aylık bir süre bulunuyor. Yurtdışı borçlanması ve ihyada bu süre 3 aya kadar uzuyor. Yani Aralık ayında başvuru yapan bir sigortalının ödemesi Şubat ya da Mart ayını bulabiliyor.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Ödeme tarihi geldiğinde ödeme yine para ödenmezse hak kaybı olmuyor. Sadece başvurunuz iptal oluyor. Yeniden başvuru yapmanız gerekiyor.