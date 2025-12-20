Trafikte 2026 tarifesi resmileşti: En düşüğü bin 246 TL’den başlıyor

KASIMDA ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ile trafik cezalarında uygulanacak zam oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün, bütçe görüşmelerinde indirim sinyali vermişti. Ancak trafik cezalarında bir indirim uygulanmayacak. 2026 yılında emniyet kemeri takmama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kasksız motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

2026'da uygulanacak trafik cezaları:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL Testi kabul etmemek 33.317 TL

Plakasız araç kullanma 19.719 TL

Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL

Drift atma 58.212 TL Engelli yerine park etme 2.492 TL

Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL

Hız sınırını aşma yüzde 10-30 2.719 TL Hız sınırını aşma yüzde 30-50 5.661 TL

Hız sınırını aşma yüzde 50'den fazla 11.631 TL