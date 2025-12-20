Türk gayrimenkulü Avrupa pazarına girdi: ArsaVev’den Berlin hamlesi

Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği modellerle dikkat çeken arsaVev, küresel açılım stratejisinin ilk ayağı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni ofisini hizmete açtı. Şirket, bu hamleyle aracılar üzerinden yürütülen geleneksel gayrimenkul satış modelini değiştirerek, "konut ihracatını" doğrudan kendi markasıyla gerçekleştirmeye başladı. Öztürk, "Hedefimiz sadece gurbetçi vatandaşlarımız değil, aynı zamanda Almanlar ve diğer yabancı yatırımcılar. Ege Bölgesi'ndeki projelerimizle Avrupa'da ciddi bir talep göreceğimize inanıyoruz" dedi.

YÜZDE 2 BİN DEĞER ARTIŞI

arsaVev'in hedefleri Almanya ile sınırlı değil. Dünyada yaygın olan "Land and Home" (Arsa ve Ev) sistemini Avrupa'ya entegre etmeye hazırlanan şirket, Belçika, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde de ofis açmayı planlıyor. Şirket halihazırda İspanya, Almanya ve İngiltere'de arazi geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye gayrimenkul pazarının son on yılda Euro bazında yüzde 250 ve TL bazında yüzde 2000 oranında değer kazandığını belirten Öztürk, Türkiye'nin inşaat kalitesinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı. arsaVev olarak 2030 vizyonu çerçevesinde yıllık 1 milyar Euro satış hacmine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Öztürk, bu cironun yüzde 50'sinin Avrupa pazarlarından gelmesini öngördüklerini dile getirdi.

YILBASI KAMPANYASI

ŞİRKET bu global açılımını Türkiye'deki yatırımcılar için başlattığı eVsane Yılbaşı Kampanyası ile destekliyor. Türkiye'de bir ilk olan finansal sigorta güvencesiyle dikkat çeken kampanya kapsamında yatırımcılara 1.400.000 TL peşin ödeme veya 24 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. İzmir Merkez, Torbalı, Dikili, Kuşadası ve Balıkesir gibi yüksek potansiyelli lokasyonları kapsayan bu süreç, finansal sigorta desteğiyle şeffaf ve güvenli bir yatırım zemini oluşturmayı amaçlıyor.