EPDK, 2026 için lisans bedellerini belirledi

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 için elektrik, şarj ağı işletmeci lisansı, doğal gaz, petrol, ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma, yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerini belirledi. Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 92 bin 200 lira ile 3 milyon 566 bin 360 lira arasında değişecek.