‘Evinizdeki Sanat’ sloganı ile marangozlara hizmet edecekler

EVİNİZDEKİ Sanat' sloganı ile Türkiye'nin önemli markaları arasına giren Westa Kapak, İzmirli ve Manisalı mobilyacıları Manisa'da buluşturdu. Menderes'teki fabrikasında üretilen mutfak-banyo dolap kapakları örneklerini Manisa'daki showroomunda sergilemeye başlayan firma, sadece Manisalı marangozlara hizmet verecek. Firmanın Manisa Sanayi Sitesi'ndeki showroomunun açılışına Türkiye Mobilyacılar Federasyonu Başkanvekili ve Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ile İzmir Mobilyacılar Odası Başkan adayı Zafer Koç da katıldı.

ÜRETİM GÜCÜ ARTACAK

Manisalı mobilyacı ve marangozların büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan oda başkanı Zeki Apak, "İzmir merkezli, deneyimli ve köklü bir marka olan Westa Kapak, mobilyacı esnafımız için bir kazanç olacaktır. Rekabetin olduğu ortamı oluşturarak hem esnafımıza hem de tüketicilere avantajlar getirecek, piyasaya hareket kazandıracaklardır" dedi.

EKONOMİYE KATMA DEĞER

Westa Kapak firmasının sektöre büyük kazanımlar sağladığına dikkat çeken Zafer Koç ise, "Bu açılışı sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, üretim gücünü artırmak ve ekonomiye katma değer sağlamak adına atılmış bir adım olarak görüyorum. Türkiye çapında büyüme hamlesi ile sektörümüze yön veren firmanın yeni yatırımı sektöre ilham olacak, esnafa yeni imkanlar sunacaktır. Güçlü sektör, güçlü esnaf, güçlü birlikteliklerden doğar" şeklinde konuştu. Ürünlerin kayıtsız şartsız iki yıl garantili olduğunu belirten firma ortakları Vedat Temurboğa ile Fırat Beysülen ise Menderes'teki fabrikalarının dışında ülke genelinde 8 ayrı bayi ile marangozlara hitap ettiklerini söyledi.