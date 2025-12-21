Göktaş: Geliri olmayan yaşlıdan ücret alınmıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

'173 HUZUREVİ'

BAKAN Göktaş, "Emekli otellerinde kalmak isteyenleri yerleştirdik. Ayrıca şu anda 173 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi hizmet veriyor. Geliri olmayan yaşlılardan ücret alınmıyor. Bakanlık olarak önceliğimiz yaşlılarımızın kurum bakımı yerine sosyal bağlarını koruyarak aktif yaşam sürmelerini sağlamak. 2023 yılında yaptığımız Yaşlı Profil Araştırması'nda yaşlıların 'huzurevi yerine evde kalmak istediklerini' gösteriyor. Türkiye genelinde 112'si Bakanlığa bağlı 150 kadın konukevi var. Kadın konukevi doluluk oranı şu anda yüzde 69. Buna rağmen kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 4 yeni kadın konukevini daha inşa edeceğiz çünkü ister istemez bir kadının bile 'ben istedim ama yer bulamadım' demesini istemiyoruz" dedi.