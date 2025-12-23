Beklenti yüzde 30’a dayandı! Asgari ücret zammı için gözler komisyonda

Bu toplantıda yeni asgari ücrete dair rakamsal bir teklifin gündeme gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararı verecek. Asgari ücret zammına ilişkin olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen farklı senaryolar gündemde yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31 civarında olduğunu açıklaması dikkat çekti. Bu oran temel alınarak yapılacak bir zam durumunda, asgari ücretin net 28.956 TL olması öngörülüyor. Zam oranı yüzde 32 olursa net ücret 29.177 TL seviyesine çıkacak.

'İŞVERENLERE ÇAĞRI'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İşverenler de taşın altına elini koymalı" açıklamasıyla birlikte beklentiler daha da arttı. Başkan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in işçi kardeşlerimiz için olumlu adımlar atmasını bekliyorum. Bu adımlar verimlilik ve kazanç olarak geri döner" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama sonrasında Ankara kulislerinde, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenebileceği konuşuluyor. Öte yandan, Merkez Bankası yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak açıklandı. Bu oran baz alınarak zam yapılması durumunda net asgari ücretin 28.993 TL'ye yükselmesi bekleniyor.