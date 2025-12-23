Beklenti yüzde 30’a dayandı! Asgari ücret zammı için gözler komisyonda

Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek asgari ücret zammı için ikinci toplantı tamamlandı. Her iki toplantı sonrası da net bir rakam açıklanmazken, gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi.
Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık'ta yeniden toplandı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği toplantıya, işçi tarafı olan Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ve işveren kanadını temsilen TİSK temsilcileri yer aldı.
3. TOPLANTI BEKLENİYOR
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK yetkilileri enflasyona yönelik ekonomik veri ve raporları sundu. Asgari ücret zammına ilişkin gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Ancak bu toplantıya dair resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Komisyonun üçüncü toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor.
Bu toplantıda yeni asgari ücrete dair rakamsal bir teklifin gündeme gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararı verecek. Asgari ücret zammına ilişkin olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen farklı senaryolar gündemde yer alıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31 civarında olduğunu açıklaması dikkat çekti. Bu oran temel alınarak yapılacak bir zam durumunda, asgari ücretin net 28.956 TL olması öngörülüyor. Zam oranı yüzde 32 olursa net ücret 29.177 TL seviyesine çıkacak.
'İŞVERENLERE ÇAĞRI'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İşverenler de taşın altına elini koymalı" açıklamasıyla birlikte beklentiler daha da arttı. Başkan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in işçi kardeşlerimiz için olumlu adımlar atmasını bekliyorum. Bu adımlar verimlilik ve kazanç olarak geri döner" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama sonrasında Ankara kulislerinde, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenebileceği konuşuluyor. Öte yandan, Merkez Bankası yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak açıklandı. Bu oran baz alınarak zam yapılması durumunda net asgari ücretin 28.993 TL'ye yükselmesi bekleniyor.