Deprem korkusu mobil ev talebini patlattı

Konut fiyatlarındaki rekor artış ve depreme karşı güvenlik kaygılarının yükselmesi, vatandaşları alternatif konut çözümlerine yöneltti. Son dönemde özellikle konteyner ve prefabrik evlere ilgi artarken, uzmanlar bu yapıların geçici konut sınıfında yer aldığına ve yasal izinlerin önemine dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kendi evinde yaşayanların oranı 2024 yılında yüzde 56,1'e geriledi. Bu düşüşün temel nedeni olarak artan konut fiyatları gösteriliyor. TÜİK Konut Fiyat Endeksi'ne göre, son üç yılda Türkiye genelinde konut fiyatları reel olarak yüzde 300'ün üzerinde arttı. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde bu oran daha da yüksek seviyelere ulaştı.

Konut maliyetlerinin artması ve depreme karşı dayanıklı yapı arayışı, konteyner ve prefabrik evlere olan ilgiyi artırdı. Büyük şehirlerde 3 ila 5 milyon lira arasında değişen konut fiyatlarına karşın, hazır arsası bulunan vatandaşlar çok daha düşük maliyetlerle konteyner ev sahibi olabiliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, tarım arazilerinin amacı dışında kullanımı 2023 yılında yüzde 5 oranında arttı. Birçok vatandaş, düşük maliyetli konut ihtiyacını tarım arazilerine kurdukları konteyner ve prefabrik evlerle karşılamaya çalışıyor. Uzmanlar, bu yapıların genellikle geçici konut sınıfında olduğunu belirterek, tarım alanlarında kaçak yapılaşmanın ciddi bir sorun haline geldiğine işaret ediyor.