Etik Başkanı İşler, TGA Yönetim Kurulu’na seçildi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizm sektörünün gözde kurumlarından Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 21 Aralık'taki TGA seçimlerinde rakiplerine oy farkı atan İşler, "Ege'nin dinamizmini, İzmir'in birikimini ve Foça'nın duruşunu TGA'ya taşımak, turizmde daha güçlü, daha adil ve daha sürdürülebilir bir geleceği birlikte tasarlamak ve 40 yılı aşan mesleki tecrübemi sizler adına TGA Yönetim Kurulu'nda değerli kılmak amacıyla talip olduğum bu görevi, yine sizlerin güveni ve desteğiyle almaya hak kazandım. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi. İşler, bu kurulda üzerine düşen görevi layıkıyla yapmanın gayreti içinde olacağını söyledi.